Беглов рассказал о стабильном росте числа вакцинированных в Петербурге

Беглов рассказал о стабильном росте числа вакцинированных в Петербурге
Беглов посетил пункт вакцинации в Ледовом дворце Фото: gov.spb.ru

Губернатор верит, что пандемия не помешает проводить различные мероприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как проходит прививочная кампания от коронавируса. Он отметил, что в сутки от коронавируса прививаются почти 20 тысяч человек. Об этом политик заявил в эфире «Радио России».

Политик рассказал, что число вакцинированных растет благодаря сознательности граждан, а также широкой сети прививочных пунктов. Несмотря на массовую вакцинацию, ситуация в стране остается непростой. Беглов добавил, что город продолжает готовиться к крупным мероприятиям – например, к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который пройдет в ноябре в оффлайн-режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что темпы вакцинации растут: в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V».

Александр Беглов вакцинация новости СПб


 

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