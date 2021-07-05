Беглов рассказал о стабильном росте числа вакцинированных в Петербурге

Губернатор верит, что пандемия не помешает проводить различные мероприятия.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как проходит прививочная кампания от коронавируса. Он отметил, что в сутки от коронавируса прививаются почти 20 тысяч человек. Об этом политик заявил в эфире «Радио России».

Политик рассказал, что число вакцинированных растет благодаря сознательности граждан, а также широкой сети прививочных пунктов. Несмотря на массовую вакцинацию, ситуация в стране остается непростой. Беглов добавил, что город продолжает готовиться к крупным мероприятиям – например, к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который пройдет в ноябре в оффлайн-режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что темпы вакцинации растут: в Петербург привезли 49 тысяч доз «Спутника V».