В Петербурге в среду зафиксированы трехбалльные пробки

В Петербурге в среду зафиксированы трехбалльные пробки
Петербуржцы застряли в пробках. Фото: Baltphoto

В среду утром на улицах Петербурга достаточно свободное движение. Пробки в городе оцениваются в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 21 июля. До 14 утра ситуация на городских дорогах не изменится.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на Невском и Лиговском проспектах, на площади Восстания, на набережной реки Фонтанки, на Большеохтинском проспекте, на Среднеохтинском проспекте, на площади Революции, на Кантемировской и Торжковской улицах, на набережной Черной речки, на Заневском проспекте, на набережной Обводного канала, на проспекте Косыгина,на Индустриальном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон принесет в Петербург облачную и теплую погоду 21 июля.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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