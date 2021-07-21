Циклон принесет в Петербург облачную и теплую погоду 21 июля

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду территорию Северной столицы заденут атмосферные фронты циклона, центр которого установился над Баренцевым морем. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды и кратковременных дождей в вечернее время.

Воздух прогреется до близких к климатической норме значений, и термометры покажут от 22 до 24 градусов тепла. В Ленобласти температура поднимется до плюс 25 градусов.

Порывы западного ветра разгонятся до 5-10 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — отмечает синоптик.

Леус добавил, что дожди и теплая погода до плюс 23 градусов сохранятся и в последующие дни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик заявил, что аномальная жара вернется в Петербург после передышки.