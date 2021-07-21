Сотрудника службы фотофиксации нарушений в Токсово избил мужчина

Сотрудника службы фотофиксации нарушений в Токсово избил мужчина
Сотрудника службы фотофиксации нарушений избили в Токсово. Фото: pixabay

В Ленинградской области подозреваемого в нападении на сотрудника службы фотофиксации нарушений удалось задержать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в Токсово по улице Гагарина было совершено нападение на сотрудника службы фотофиксации нарушений.

Пострадавший был при исполнении своих обязанностей, когда рядом с ним встал автомобиль «Мерседес». Из машины вышли три человека. Затем начался конфликт.

Один из граждан избил сотрудника, а также повредил оборудование для фотофиксации. После своих деяний нарушители скрылись.

Мужчину, которого заподозрили в нападении, «взяли» в поселке Кузьмоловский. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном.

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