СК возбудил дело после нападения на полицейских в Грозном

СК возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейских в Грозном.

Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК России), сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России.

По предварительной информации, вечером 9 июля при въезде в Висаитовский район Грозного вооруженный ножом мужчина напал на полицейских.

Сотрудники полиции применили табельное оружие, мужчина получил ранение и впоследствии скончался в больнице. Полицейские не пострадали.

По данным телеканала РЕН ТВ в момент нападения на посту находились десять правоохранителей: четверо местных и шестеро приехавших в командировку из Брянской области.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина напал с ножом на людей я Японии. Инцидент произошел в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю. По предварительной информации, пять человек получили ранения.