В Японии мужчина напал с ножом на людей

В Японии мужчина напал с ножом на людей
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

Мужчина напал с ножом на людей я Японии. Инцидент произошел в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю.

По предварительной информации, пять человек получили ранения, сообщает агентство Киодо. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга задержали водителя, который нанес телесные повреждения работнику службы доставки.

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