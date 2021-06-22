В Японии мужчина напал с ножом на людей

Мужчина напал с ножом на людей я Японии. Инцидент произошел в японском городе Фукуока на юго-западном острове Кюсю.

По предварительной информации, пять человек получили ранения, сообщает агентство Киодо. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

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