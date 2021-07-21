В Петербурге привито почти 1,2 млн человек

В Петербурге привито почти 1,2 млн человек
Свыше 800 тыс. петербуржцев закончили цикл вакцинации от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

С того момента, как началась массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции в Петербурге, привились порядка 1,2 млн человек.

При этом 831 817 граждан полностью закончили цикл вакцинации. Об этом говорят данные оперативного штаба.

За минувшие сутки первую прививку сделали 15 418 человек, вторую же — 12 778. Помимо прочего, ревакцинацию решили пройти 65 петербуржцев, её цикл завершен у 10 человек.

Накануне, 20 июля, в город на Неве поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 81 тыс. комплектов доз. Нарастающий итог поступившего в город препарата составил 1 357 822 комплекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге еще не принималось решение о вводе обязательной вакцинации от коронавируса, однако Смольный уже не исключает возможность введения такой меры.

"Спутник V" вакцинация коронавирус новости СПб


 

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