Туристические трамваи отменят из-за военно-морского парада в Петербурге

Туристические трамваи отменят из-за военно-морского парада в Петербурге
Причиной стала подготовка и проведение главного военно-морского парада. Фото: Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербург оставят без туристических трамваев на два дня — в день подготовки к главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ и в день его проведения.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса», все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» отменяются в четверг, 22 июля, и в воскресенье, 25 июня. Причиной стала подготовка и проведение главного военно-морского парада.

Кроме того, с 9 до 14 часов 22 июля, а также с 8 до 16 часов 25 июля будет закрыто движение трамваев по Литейному и Троицкому мостам, которые разведут для прохода военных кораблей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада. В связи с этим 22 июля будут разведены некоторые мосты, а также введены ограничения дорожного движения.

главный военно-морской парад день вмф трамваи туристический трамвай


 

Новости партнеров
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Синоптик Колесов спрогнозировал погоду на август в Петербурге
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туристические трамваи отменят из-за военно-морского парада в Петербурге
В Петербурге привито почти 1,2 млн человек
Сотрудника службы фотофиксации нарушений в Токсово избил мужчина
На трассе «Псков» пассажир погиб после удара о лобовое стекло
Россияне поставили рекорд по разводам
В России минимальный школьный набор подорожал на 13%
Состоялось 26-е заседание ЦИК России
Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной ...