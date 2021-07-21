Туристические трамваи отменят из-за военно-морского парада в Петербурге

Петербург оставят без туристических трамваев на два дня — в день подготовки к главному военно-морскому параду ко Дню ВМФ и в день его проведения.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «Горэлектротранса», все рейсы трамвая по маршруту «Первый туристический» отменяются в четверг, 22 июля, и в воскресенье, 25 июня. Причиной стала подготовка и проведение главного военно-морского парада.

Кроме того, с 9 до 14 часов 22 июля, а также с 8 до 16 часов 25 июля будет закрыто движение трамваев по Литейному и Троицкому мостам, которые разведут для прохода военных кораблей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге введут ограничения в связи с репетицией Военно-морского парада. В связи с этим 22 июля будут разведены некоторые мосты, а также введены ограничения дорожного движения.