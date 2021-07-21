В Невском районе сотрудники ДПС с погоней задержали угонщика «Жигулей»

Сотрудники дорожной полиции Невского района с погоней задержали злоумышленника, угнавшего «Жигули» у петербуржца.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 18 июля инспекторы ДПС на Глуховском шоссе попытались остановить «Жигули» для проверки документов. Однако водитель вместо того, чтобы затормозить, прибавил скорости и попытался скрыться.

Полицейские пустились в погоню и остановили машину у дома №35 по Загородному проспекту. За рулем сидел 29-летний мужчина, у которого не нашлось документов на автомобиль.

На следующий день владелец «Жигулей» написал заявление в полицию об угоне автомобиля из деревни Бережки, что в Волховском районе Ленобласти.

Против угонщика завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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