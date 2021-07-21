Сотряс и детские крики: сына Пьехи избили. В дело вмешалась прокуратура

Под Петербургом – очередной скандал, в центре которого оказалась семья российского певца Стаса Пьехи.

На семилетнего сына певца Стаса Пьехи, Петра, напали в коттеджном поселке в Рощино. Семья мальчика утверждает, что его и бабушку мальчика избили, а в результате они получили травмы.

Об инциденте, который произошел 18 июля сообщила мать Петра Пьехи, Наталья Горчакова. В своем Instagram она подробно описала, что произошло.

В Рощино семья приехала отдыхать во время отпуска. Оказалось, что рядом в доме живет семья спортивного арбитра Владислава Безбородова. Когда-то он даже выступал за «Зенит». В Рощино находилась его супруга с тремя детьми. Ее сын начал общаться с соседским ребенком, но дружеские отношения у них так и не завязались.

«Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается», — написала экс-супруга певца.

Разбираться на участок семьи музыканта пришла 53-летняя жена Безбородова.

«Подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю», — утверждает Горчакова.

Заступаться за ребенка вышла бабушка. Женщина получила удар в шею.

Семья отправилась на обследование в больницу Сестрорецка. Оказалось, что у бабушки – травма руки, а у ребенка – гематомы на ногах и сотрясение мозга. Его госпитализировали, чтобы сделать анализы. Мальчика также ждет работа с психологом и неврологом.

Мать Петра Пьехи опубликовала видео конфликта, на котором женщина признается, что, действительно, швырнула ребенка.

Сам Стас Пьеха прокомментировал инцидент коротко. В Instagram он написал, что надеется на справедливое наказание.

Его бывшая супруга, похоже, настроена менее оптимистично.

«Что будет дальше? Не знаю. Семья известная и уважаемая. И такие истории в нашей стране зачастую решаются не в пользу пострадавшей стороны», — написала она.

Избиением семилетнего занялась прокуратура. По данным 78.ru, заявление к правоохранителям поступило 18 июля. В ответ соседка заявила, что брат Горчяковой сломал ей позвоночник.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что адвокат Пьехи рассказал подробности инцидента.

«Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело», — отметили также в Следственном комитете.