Давно разыскиваемая преступная группировка задержана в Петербурге

В Петербурге полиция сумела задержать участников преступной группы, о которых стало известно еще в марте прошлого года.

Gazeta.SPb.ru стало известно, что задержанные граждане занимались мошенничеством в сфере недвижимости.

О группировке узнали еще 30 марта 2020 года. Тогда сообщалось, что неизвестные предоставили в МФЦ поддельные документы и пытались переоформить право собственности на квартиру в Петербурге. Было возбуждено уголовное дело.

Накануне, 20 июля оперативно-розыскные мероприятия, наконец, дали свои результаты. Были установлены и задержаны четверо участников группировки.

Организатором выступал военный пенсионер, 60-летний уроженец села Дубровное Северо-Казахстанской области.

Одной из активных участниц стала 57-летняя медсестра Боткинской больницы, уроженка села Воскресенское Тульской области.

Еще одним правонарушителем был 66-летний пенсионер, уроженец города Ломоносова в Ленинградской области.

Поймали также 33-летнего злоумышленника. Он индивидуальный предприниматель из Псковской области.

Всех граждан изобличили в том, что в марте 2020 года, они подделали паспорт мужчины и составили фиктивный договор купли-продажи от имени потерпевшего. Мошенники хотели завладеть принадлежащей ему квартирой по улице Достоевского 5. Стоимость квартиры оценили в 6 млн 251 тыс. рублей.

Полиция продолжает искать соучастников преступления и выяснять детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 79-летнюю петербурженку «пенсионный фонд» обманул на 880 тыс. рублей.