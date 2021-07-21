Что заставило петербургские дороги вспениться после дождя

Петербуржцев после дождя удивила белая пена на дорогах. Вечеринку можно было устраивать на КАД, Васильевском острове, Ленинском проспекте и в Рыбацком.

На густую пену жители Петербурга пожаловались в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Густую белую пену заметили, в том числе и на дамбе.

«Ну хоть небольшие дороги не изгажены, пена рукотворная, ясный пень», — считает петербурженка.

«Я тоже обратила внимание на пену во дворе вечером на прогулке с собакой. Еще подумала, странно. А сегодня по радио услышала, что в сети обсуждают пену на лужах и зашла комментарии почитать…», — рассказал местный житель.

«Действительно, что странного в том, что после дождя весь город в какой-то непонятной пене. Возможно она химическая, ну и что? Передохнут животные, загнутся деревья, облысеют питерцы, подумаешь», — не без иронии заметил еще один.

В комитете по благоустройству Gazeta.SPb заявили, что образование пены никак не связано с поливанием городских дорог. Такой эффект, заметили там, бывает от дождя.

«Дождевые струи превращаются в мелкие пузырьки, которые со стороны выглядят как белый химический налет», — заявили там.

В комитете добавили: экологи считают, что в воздухе накапливается мелкая пыль, которая дождем прибивается к асфальту и дает такие разводы. Играет роль и высокая температура дорожного полотна.

Это не единственная беда на местных дрогах. В среду, 21 июля, петербуржцы также сообщили о том, что трасса М11 засыпана песком от Тосно в сторону Северной столицы. Для проезда там осталась лишь одна полоса.