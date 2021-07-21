Космический аттракцион: как и зачем Безос совершил суборбитальный полет

Новости о том, что основатель Amazon и самый богатый бизнесмен мира Джефф Безос слетал в космос, вызвала немалый резонанс. Самый старый и самый молодой космонавт на борту, миллионы долларов, прямая трансляция на YouTube и споры экспертов сопровождали этот полет.

Как все произошло?

Полет прошел накануне. Самый богатый человек мира решил на 10 минут его покинуть.

Корабль стартовал в 15:12 мск с площадки Blue Origin Техасе. Вместе с Безосом на бору находились его брат Марк и 82-летняя летчик Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен. Это самый возрастной и самый молодой космонавты в истории.

Ракета поднялась на собственном разгонном блоке с Земли. Затем от несущей ступени отделилась капсула с экипажем. Она достигла границы с космосом и вернулась обратно.

На чем летал?

Для полета Безос выбрал многоразовый космический корабль New Shepard, который используется для суборбитальных полетов. Кстати этот полет оказался шестнадцатым испытательным для корабля, но он впервые улетел с экипажем.

Он был разработан американской компанией Blue Origin. Это пилотируемая капсула, стартующая с помощью одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя. Приземляется она с помощью парашютов. Ракета изначально разрабатывалась как корабль для космического туризма.

Эксперты утверждали, что стоимость полета составляет 200-250 тысяч долларов. Полеты хотел начать еще в 2019-м году, но пандемия все отложила.

Некосмический полет?

Эксперты уверены – полет Безоса «космическим» называть нельзя.

При субборбитальном полете, даже если аппарат выходит за пределы атмосферы и формально попадает в космическое пространство, не набирает первую космическую скорость. Это означает, что полет не является космическим. По этой же причине специалисты считают, что речь о космическом туризме идти не должна.

Несмотря на это, несколько минут те, кто находился на борту, смог увидеть Землю почти с космической стороны и побывали несколько минут в невесомости. А вот одновитковый космический полет вокруг Земли длится порядка 80 минут. Полет Безоса же сравнили с «Диснейленда».

«Безоса надо оставить в космосе»

На платформе change.org появилась петиция. Ее авторы потребовали, чтобы Безос не возвращался на Землю после полета в космос. Ее подписало более 160 тысяч человек. Они указали на то, что миллиардер потратил огромную сумму на свое развлечение в то время как решать нужно проблемы здесь, на нашей планете.

Сам Безос уже отреагировал на петицию. Журналистам CNN он заявил, что авторы правы. При этом, по его мнению, нужно думать и о будущем.

Цель полета заключалась в том, чтобы «проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы на Земле».

Отметим, что неделю назад в космосе побывал основатель Virgin Group Ричард Бренсон.

Что увидел Безос?

Как отметил Безос, то, что он увидел во время своего полета, было потрясающим. Он поднялся на высоту 107 километров и преодолел линию Кармана.

«Как это было? О боже!.. Это превзошло мои ожидания, а у меня были большие ожидания», — воскликнул он, вернувшись домой.

До конца года компания намерена осуществить еще два полета пилотируемых корабля. Сейчас стоимость, полученных от частных заявок, приближается к 100 миллионам долларов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что «Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором.