«Роскосмос» втрое сократил расстояние сближения МКС с космомусором

Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Фото: pixabay.com

Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Фото: pixabay.com

Неизвестный объект, который отнесли к космическому мусору, пролетит намного ближе к Международной космической станции, чем сообщалось ранее.

Так минимальное расстояние между МКС и мусором составит 1,5 километров. Это данные Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщает «Роскосмос».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что минимальное расстояние между станцией и мусором будет около 5 км. Вообще «Роскосмос» не считает этот мусор угрозой для МКС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Роскосмос» опубликовал переговоры экипажа комического корабля «Союз-11», погибшего 30 июня 1971 года во время возвращения с орбитальной станции «Салют». Стенограмма появилась на официальном сайте госкорпорации.