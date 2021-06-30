«Роскосмос» рассекретил переговоры экипажа «Союза-11», погибшего 50 лет назад

Погибший экипаж космического корабля "Союза-11" последним разговаривал с измерительным пунктом перед отправлением на Землю. Фото: pixabay.com

Погибший экипаж космического корабля "Союза-11" последним разговаривал с измерительным пунктом перед отправлением на Землю. Фото: pixabay.com

«Роскосмос» опубликовал переговоры экипажа комического корабля «Союз-11», погибшего 30 июня 1971 года во время возвращения с орбитальной станции «Салют».

Стенограмма появилась на официальном сайте госкорпорации. Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли во время возвращения на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля «Союз-11».

В документах рассказывается, как шла подготовка к пуску, о медицинских показаниях космонавтов. В одном из разделов представлены фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией «Салют-1».Космонавты сообщали об уведенном:

«Мы увидели Землю, увидели!»

В материалах также опубликованы последние слова космонавтов. С Земли услышали шутливое пожелание Владислава Волкова:

«Завтра встретимся, готовьте коньяк!»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трл рублей