Роскосмос озвучил стоимость полета человека на Луну

Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году. Фото: unsplash

Высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году. Фото: unsplash

Стоимость отправки российских космонавтов на Луну варьируется от 400 млрд до 1,7 трл рублей. Об этом рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.

По его словам, в максимальную стоимость входят разработка носителя, его производство, наземная инфраструктура, средства спасания, лунный взлетно-посадочный модуль, научные разработки и оборудование. Также в стоимость входит создание самой сверхтяжелой ракеты в 0,8 трлн рублей

Как сообщили «РИА Новости», Блошенко отметил, что высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский комплекс зафиксировал повышенную активность в космосе.