Российский комплекс зафиксировал повышенную активность в космосе

Российский комплекс зафиксировал повышенную активность в космосе
Космический туризм в ближайшем будущем. Фото: Pixabay

За последние четыре месяца было замечено 30 тысяч космических объектов.

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал в 2021 году повышенную активность в космосе. Об этом сегодня, 8 мая, сообщает РИА Новости.

В Минобороны заявили, что велись наблюдения за 30 тысячами космических объектов. В 2020 году было зафиксировано на пять тысяч объектов меньше.

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов»,

— отметили в Минобороны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роскосмосе заявили, что ступень китайской ракеты упадет на Землю 8 или 9 мая.

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