В Роскосмосе заявили, что ступень китайской ракеты упадет на Землю 8 или 9 мая

В корпорации отметили, что часть конструкций ракеты исчезнет в плотных слоях атмосферы. Фото: pixabay

В корпорации отметили, что часть конструкций ракеты исчезнет в плотных слоях атмосферы. Фото: pixabay

Ступень китайской ракеты-носителя CZ-5B, которая отправила на орбиту модуль Tianhe будущей модульной космической станции, сойдет с орбиты в конце недели.

Как сообщили в Роскосмосе, специалисты подсчитали, что ступень китайской ракеты массой 18 тонн прекратит баллистическое существование ориентировочно в период с 8 по 9 мая. Точное время и возможный район падения станет известен по море обновления параметров движения.

В корпорации отметили, что часть конструкций ракеты исчезнет в плотных слоях атмосферы, но отдельные элементы могут достигнуть земной поверхности.

При этом в Роскосмосе заверили, что обломки CZ-5B на территорию России точно не упадут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в густонаселенном районе.