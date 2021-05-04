Ступень мощнейшей китайской ракеты «Чанчжэн-5B» может рухнуть в густонаселенном районе

Точное место падения пока нельзя сказать. Фото: pixabay.com

Точное место падения пока нельзя сказать. Фото: pixabay.com

Ступень ракеты Китая «Чанчжэн-5B» находится на орбите и медленно теряет высоту. Она может спуститься и упасть в густонаселенном районе Земли.

Скорее всего обломок совершит сход в течение ближайшей недели, сообщает SpaceNews. Если это случится, центральная ступень «Чанчжэн-5B» станет одним из огромных космобломков, упавших на Землю. Точное место падения пока нельзя сказать.

Специалисты много раз говорили об угрозе со стороны Китая. Никаких мер по снижению опасности ракетных испытаний не было принято.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему эксперты предсказывают крах британской монархии с приходом принца Уильяма. Королевская семья, которой пришлось пережить немало драматических событий за последнее время, вероятно, подходит к своему концу. Эксперты считают, что монархия, вероятно, закончится, когда престол Великобритании займет принц Ульям.