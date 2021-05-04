Почему эксперты предсказывают крах британской монархии с приходом принца Уильяма

Королевская семья, которой пришлось пережить немало драматических событий за последнее время, вероятно, подходит к своему концу. Эксперты считают, что монархия, вероятно, закончится, когда престол Великобритании займет принц Ульям.

Пошатнувшаяся монархия

Такое мнение, в частности, высказала знаменитая британская писательница Хилари Мэнтел, которая первой в мире дважды стала лауреатом Букеровской премии. Конец монархии в Великобритании она предсказала в интервью The Telegraph. «Я не уверена, что монархия переживет принца Уильяма, поэтому, думаю, что это будет последняя большая эпоха», — высказалась она.

Писательница также заметила: по ее мнению, королева Елизавета II, похоже, осталась единственным человеком, который действительно верит в монархию. Мэнтел даже выразила надежду на то, что королева почувствует себя способной отречься от престола.

Давай интервью The Telegraph, Мэнтел также заметила, что королева «осталась в одиночестве». «Большая часть мира рассматривает королевскую семью как часть шоу-бизнеса. Я уверена, что это очень далеко от мыслей самой королевы», — добавила она.

При этом писательница не стала осуждать принца Гарри и Меган Маркл, отметив, что желает им добра. Она также подчеркнула: никто никогда не узнает, что произошло между супругами и королевской семьей на самом деле.

О судьбе монархии общественность вновь заставило задуматься решение принца Гарри и Меган Маркл, которые оставили обязанности старших членов королевской семьи в прошлом году. Если большинство британцев осудили Меган, которая разоткровенничалась, давая интервью телеведущей Опре Уинфри, то в остальном мире она нашла немало поддержки. В прессе США особое внимание уделили обвинениям королевской семьи в расизме и колоссальном давлении на актрису. Все это несколько пошатнуло популярность монархии.

Кроме того, в апреле этого года не стало 99-летнего принца Филиппа, супруги Елизаветы II. Сама королева при этом 21 апреля отметила 95-летний юбилей. Все это напомнило: британский монарх не вечен.

Не такие популярные, как королева

Следующим в очереди на престол стоит ее сын, принц Чарльз. Захочет ли 72-летний наследник занять трон, — вопрос. Кроме того, принц не может похвастаться идеальной репутацией, и после Елизаветы II, которую так обожают британцы, он может стать не таким популярным. Королева никогда открыто не демонстрировала политические пристрастия, не рассказывала о личным проблемах и не теряла контроля над собой. Британцы же до сих пор помнят смерть принцессы Дианы и скандальные подробности ее жизни с Чарльзом. С таким багажом он будет принимать королевский титул.

Если Чарльз откажется от него, престол примет его старший сын, принц Уильям. Впрочем, его отношении с супругой Кейт Миддлтон, также были в прошлом далеки от идеала. Однако пара все же довольно популярна. Едва ли при этом их наследник сможет оказаться таким же знаменитым и значимым среди молодежи своего времени и получить достаточную поддержку, чтобы занять трон.

В прошлом представитель антимонархической организации Грэхем Смит уже заявлял, что после смерти королевы парламенту стоит провести среди британского народа референдум, который и решит судьбу монархии. Впрочем, тогда королевский эксперт Ричард Фицуильямс отмечал: идею создания парламентской республики поддерживают лишь 20% британцев.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как принц Уильям ошибся с подарком для Кейт Миддлтон.