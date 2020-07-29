Принц Уильям рассказал, как ошибся с подарком для Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал, как ошибся с подарком для Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: фан-аккаунт герцогини в Instagram

Британский принц Уильям рассказал о самом худшем подарке, который он подарил своей будущей жене много лет назад.

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон начались еще во время их учебы в университете St. Andrews. Именно тогда принц подарил возлюбленной подарок, который они оба сейчас вспоминают с усмешкой.

Тогда Миддлтон получила в подарок от принца обыкновенный бинокль. По словам наследника королевского престола, которые приводит Us Weekly, он преподнес подарок в красивой обертке и считал его замечательным. Он даже пытался доказать будущей супруге его пользу, показывая, как далеко можно видеть с его помощью.

Несмотря на это, будущая герцогиня Кембриджская отреагировала на подарок совсем не так, как ожидал Уильям. «Это бинокль, что вообще происходит?» — спросила она у Уильяма в этот момент.

Принц добавил, что сейчас, спустя много лет после произошедшего, он не понимает, зачем Миддлтон мог понадобиться бинокль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британская принцесса надела на свадьбу винтажное платье Елизаветы II.

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