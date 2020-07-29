Принц Уильям рассказал, как ошибся с подарком для Кейт Миддлтон

Британский принц Уильям рассказал о самом худшем подарке, который он подарил своей будущей жене много лет назад.

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон начались еще во время их учебы в университете St. Andrews. Именно тогда принц подарил возлюбленной подарок, который они оба сейчас вспоминают с усмешкой.

Тогда Миддлтон получила в подарок от принца обыкновенный бинокль. По словам наследника королевского престола, которые приводит Us Weekly, он преподнес подарок в красивой обертке и считал его замечательным. Он даже пытался доказать будущей супруге его пользу, показывая, как далеко можно видеть с его помощью.

Несмотря на это, будущая герцогиня Кембриджская отреагировала на подарок совсем не так, как ожидал Уильям. «Это бинокль, что вообще происходит?» — спросила она у Уильяма в этот момент.

Принц добавил, что сейчас, спустя много лет после произошедшего, он не понимает, зачем Миддлтон мог понадобиться бинокль.

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