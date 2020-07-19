Британская принцесса надела на свадьбу винтажное платье Елизаветы II

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис сыграла тайную свадьбу с итальянским графом и бизнесменом Эдоардо Мапелли-Моцци. Она пошла под венец в винтажном платье монархини.

Несколько дней назад 31-летняя принцесса сказала да своему 36-летнему жениху. Фотографии с торжества появились в инстаграме королевской семьи. На снимках видны Ее Королевское Величество, ее супруг Филипп и новобрачные. Свадебная церемония прошла в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре.

Принцесса Беатрис пошла под венец в винтажном платье бабушки, созданном руками модельера Нормана Хартнелла. Этот наряд королева надевала на церемонию открытия парламента в 1967 году. Принцесса украсила прическу тиарой королевы Марии, которая также надевала ее на свадьбу.

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