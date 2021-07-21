Мариинская и Святителя Луки: больницы не принимают больных COVID

Мариинская больница и больница Святителя Луки начнут принимать пациентов в штатном режиме.

В Северной столице два медицинских учреждения закончат брать заболевших COVID-19 и начнут работать в штатном режиме работы. Речь о Мариинской больнице и больнице Святителя Луки. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Стоит отметить, что в городе на Неве зафиксирован спад госпитализаций с коронавирусом. Так, городским инфекционным стационарам стало «полегче». В связи с этим было решено вернуть несколько медучреждений в штатный режим.

Однако отмечается, что необходимый запас «коронавирусных» коек для пациентов с вирусом будет сохранен.

В данный момент в городе работают 16 городских и восемь федеральных стационаров. В них доступно 11 097 свободных кроватей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге из-за коронавируса закрыли более 90 кафе и ресторанов.