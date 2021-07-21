Двух приятелей-дрифтеров полиция приняла на Шафировском шоссе

Двух приятелей-дрифтеров полиция приняла на Шафировском шоссе
Петербуржец дрифтовал на "Тойоте". Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге в полицию сообщили, что на парковке в Красногвардейском районе молодые люди дрифтуют на автомобилях.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, дрифтеры вечер 20 июля закончили в отделе полиции.

«Звуковое шоу» проходило на Шафировском проспекте. Когда полиция узнала об этом, то немедленно выехала место случившегося.

Оказалось, что на «Ниссане» дрифтовал 29-летний мужчина, а на «Тойте» его 25-летний приятель. Оба парня петербуржцы.

Водителям вручили протоколы об административном правонарушении по статьям «Нарушение правил маневрирования» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Отмечается, что при проверке номеров машины, правоохранители засомневались в их подлинности. И не напрасно.

Подозреваемых по статье «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» доставили в отдел полиции. Позднее будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дрифт смелого гонщика из Закавказья закончился мольбой в полиции.

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