Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19

Эффективность полыни при лечении COVID-19 сомнительна, заявил вирусолог Алексей Аграновский. Так COVID-19 поражает легкие, а не желудок, поэтому странно, как полынь может вообще повлиять.
Аграновский не исключает, что полынь как-то хорошо действует, но на вопрос «как» остается неизвестным. Доставка лекарства в нужное место очень важна, считает ученый. Об этом сообщает «Говорит Москва»
Эксперт уверен, что единственный способ борьбы с COVID-19 — это прививка. Он отметил, что пандемия спровоцировала засорение инфополя некорректной информацией.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире от коронавируса вылечились более 175 млн человек. По всей планете каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 192 млн человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 136 тыс. 698 человек.