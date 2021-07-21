Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19

Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
Доставка лекарства в нужное место очень важна, считает ученый. Фото: pexels.com
Эффективность полыни при лечении COVID-19 сомнительна, заявил вирусолог Алексей Аграновский. Так COVID-19 поражает легкие, а не желудок, поэтому странно, как полынь может вообще повлиять.

Аграновский не исключает, что полынь как-то хорошо действует, но на вопрос «как» остается неизвестным. Доставка лекарства в нужное место очень важна, считает ученый. Об этом сообщает «Говорит Москва»

Эксперт уверен, что единственный способ борьбы с COVID-19 — это прививка. Он отметил, что пандемия спровоцировала засорение инфополя некорректной информацией.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире от коронавируса вылечились более 175 млн человек. По всей планете каждый день фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже почти у 192 млн человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 136 тыс. 698 человек.

вакцина вакцинация коронавирус полынь прививка


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать аборты
Благоустройство сквера «Осенний марафон» стартовало в Петербурге
У Смоленского кладбища заметили эксгибициониста-левшу
Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
В мире от коронавируса вылечились более 175 млн человек
Двух приятелей-дрифтеров полиция приняла на Шафировском шоссе
В Петербурге стартует ремонт улиц
Космический аттракцион: как и зачем Безос совершил суборбитальный полет