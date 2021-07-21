У Смоленского кладбища заметили эксгибициониста-левшу

В Петербурге у Смоленского кладбища заметили эксгибициониста-левшу.

Мужчину в джинсах и голубой рубашке увидела женщина по пути на работу. Она отмечает, что извращенец попадается ей на дороге уже второй раз. Впервые они встретились весной.

«… вышел мне навстречу из-за поворота и мастурбировал. Других действий не предпринял, но мог бы, и от этого страшно», — делится впечатлениями девушка. Об этом сообщает группа «Живем на Васильевском. Васильевский остров» «ВКонтакте».

Примечательно то, что мужчина онанировал левой рукой, поэтому особой приметой извращенца стал факт, что он, вероятно, левша.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двух приятелей-дрифтеров полиция приняла на Шафировском шоссе. В Петербурге в полицию сообщили, что на парковке в Красногвардейском районе молодые люди дрифтуют на автомобилях.