Россельхознадзор оформил документы на почти 1,5 тонны кишечной оболочки

Россельхознадзор оформил документы на почти 1,5 тонны кишечной оболочки
Должностные лица Управления подтвердили соответствие груза ветеринарным требованиям страны-получателя. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Управления Россельхознадзора оформили в Северной столице экспортные документы на почти 1,5 тонны кишечной оболочки.

Инспекторы Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора оформили в Петербурге документы на экспорт в Испанию партии бараньей кишечной оболочки, вес которой составил около 1,5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Продукция, поставленная предприятием из Тосненского района Ленинградской области, занимающимся производством мясной продукции, следовала в адрес компании из расположенного на юге Испании города Гранада.

Должностные лица Управления подтвердили соответствие груза ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего допустили его к дальнейшему следованию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор в Петербурге проконтролировал экспорт субпродуктов в Африку.

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