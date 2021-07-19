Россельхознадзор в Петербурге проконтролировал экспорт субпродуктов в Африку

Россельхознадзор в Петербурге проконтролировал экспорт субпродуктов в Африку
Сотрудники Россельхознадзора проверили соответствие обоих грузов ветеринарным требованиям африканской страны. Фото: pixabay

Северо-Западное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль крупной партии свиных субпродуктов, отправленных в Экваториальную Гвинею.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инспекторы оформили документы на экспорт двух партий свиных субпродуктов общим весом 54 тонны.

Грузы поставила мясная компания из Тульской области. Они следовали морским транспортом через Бельгию в адрес предприятия в Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи.

Сотрудники Россельхознадзора проверили соответствие обоих грузов ветеринарным требованиям африканской страны, после чего партии допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов.

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