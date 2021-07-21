22 и 25 июля с утра можно будет бесплатно проехать по ЗСД

22 и 25 июля с утра можно будет бесплатно проехать по ЗСД
Будут одновременно разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Фото: Gazeta.SPb 

Из-за подготовки и проведением в Северной столице Главного военно-морского парада России 22 и 25 июля для прохода военных кораблей будут одновременно разведены Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты.

Для оптимизации транспортной обстановки в центре города по инициативе Правительства Северной столицы будет обеспечен бесплатный проезд автотранспорта по Западному скоростному диаметру на участке от наб. р. Екатерингофки до Богатырского пр. и в обратном направлении по следующему графику: 22 июля с девяти утра до двух часов дня и 25 июля также с девяти утра до двух часов дня. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В указанные временные промежутки можно будет бесплатно проехать по участку ЗСД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что начинается ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на два миллиарда рублей.

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