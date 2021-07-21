22 июля на дороге «Коле» разведут Ладожский мост

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе федерального значения «Кола» 22 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Так, в период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке парусника «Россия» с максимальным высотным габаритом 30 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной дороги «Кола». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста. Росгвардейцы вытащили пострадавшего на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь, после чего доставили его на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.