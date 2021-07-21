22 июля на дороге «Коле» разведут Ладожский мост

22 июля на дороге &#171;Коле&#187; разведут Ладожский мост
Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На трассе федерального значения «Кола» 22 июля в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Так, в период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке парусника «Россия» с максимальным высотным габаритом 30 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной дороги «Кола». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста. Росгвардейцы вытащили пострадавшего на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь, после чего доставили его на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

ладожский мост ленобласть ограничение движения транспорта развод моста трасса "Кола"


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
Правительство Финляндии изменило правила въезда в страну
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях
Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%
Боярского планируют выписать из больницы в четверг
Во Фрунзенском районе полыхал гараж
Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии
На Белградской прорвало трубу: в результате пострадала женщина
Полицейские поймали мошенников, которые подделывали документы
22 июля на дороге «Коле» разведут Ладожский мост