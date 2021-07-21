В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста

В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста
При попытке схватиться за доску серфингист повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В акватории реки Большая Невка сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста.

Сегодня, 21 июля, около двух часов дня экипаж дежурного катера ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области спас тонущего человека в ходе патрулирования акватории реки Большая Невка напротив Елагина острова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и Ленобласти.

Росгвардейцы вытащили пострадавшего на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь, после чего доставили его на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Врачи диагностировали у серфингиста серьезные повреждения пальцев обеих рук. Как выяснилось, молодой человек упал во время катания с электрической доски для сёрфинга.

При попытке схватиться за доску он повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега.

При попытке схватиться за доску серфингист повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО
При попытке схватиться за доску серфингист повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ОМОН обследовал гранаты из багажа пассажира в Пулково.

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