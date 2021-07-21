В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети

В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети
В учениях оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других непредвиденных обстоятельствах. Фото: pexels.com

В России месяц тестировали отключение Рунета от глобальной сети.

В учениях участвовали крупные операторы связи. Официально итоги еще не подведены, но предварительно тест объявили успешным. В учениях оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других непредвиденных обстоятельствах. Также тестировалась возможность отключения российской части всемирной паутины. Об этом сообщает РБК.

В Роскомнадзоре прокомментировали, что тестирования проводятся каждый год. Представители операторов связи отказались от комментирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков. В Ленинградской области во Всеволожском районе 17 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.

интернет Роскомнадзор рунет тестирование учения


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Доктор Мясников рассказал, зачем прививаться от коронавируса, если есть антитела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети
Главный военно-морской парад в Петербурге состоится, но без зрителей
В Ленобласти возбудили уголовное дело после избиения ребенка Стаса Пьехи
В России отменили обязательный штамп в паспорте о браке и детях
Петербург и Москва близки к достижению иммунитета на уровне 60%
Боярского планируют выписать из больницы в четверг
Во Фрунзенском районе полыхал гараж
Путин пока не ответил на письма мальчика из Австрии