В России протестировали отключение Рунета от глобальной сети

В учениях оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других непредвиденных обстоятельствах. Фото: pexels.com

В учениях оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других непредвиденных обстоятельствах. Фото: pexels.com

В России месяц тестировали отключение Рунета от глобальной сети.

В учениях участвовали крупные операторы связи. Официально итоги еще не подведены, но предварительно тест объявили успешным. В учениях оценивалась возможность работы Рунета в случае блокировок и других непредвиденных обстоятельствах. Также тестировалась возможность отключения российской части всемирной паутины. Об этом сообщает РБК.

В Роскомнадзоре прокомментировали, что тестирования проводятся каждый год. Представители операторов связи отказались от комментирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков. В Ленинградской области во Всеволожском районе 17 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.