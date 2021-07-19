Полиция закрыла в Ленобласти интернет-магазин по продаже наркотиков

В Ленинградской области во Всеволожском районе 17 июля в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний мужчина, который подозревается в незаконном обороте наркотических средств.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, полиция пресекла деятельность интернет- магазина по продаже наркотических средств.
Так, в поселке Бугры, на улице Шоссейная у дома 10 был задержан подозреваемый. Хозяином магазина оказался молодой человек 18-ти лет.
Когда парня стали досматривать, то у него нашли почти 100 грамм наркотиков. Позднее же правоохранители нашли тайники закладок на территории Всеволожского района Ленобласти, Выборгского района и Калининского района Петербурга.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Мера пресечения- арест.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закончилось расследование дела о нарколаборатории в поселке «Новый Белоостров».