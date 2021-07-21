В Петербурге прививку от коронавируса сделали более 1,2 млн человек

Это значит, что вакцинировались более 22% жителей города.

В Санкт-Петербурге прививку от коронавируса сделали 1 212 653 человек, то есть 22,5% жителей города. Полностью цикл вакцинации завершили 845 тысяч граждан. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в межведомственном координационном совете.

С момента начала массовой вакцинации в город привезли 1,3 миллиона вакцина. На данный момент в наличии есть 145 тысяч комплектов доз. Сделать прививку от коронавируса можно в 146 пунктах вакцинации, а также в 37 мобильных пунктах. Напоминаем, что Голикова отметила, что Петербурге приближается к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%. Именно столько горожан либо переболели, либо вакцинировались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи дали онкобольным пациентам совет по вакцинации от COVID-19.