В Гатчинском районе украли 4 тонны рельсов с дефектами

В Гатчинском районе украли 4 тонны рельсов с дефектами
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В совершении преступления подозревают двух мужчин.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту кражи железнодорожных рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел в Гатчинском районе. Там мужчины вынесли из склада почти четыре тонны рельсов с дефектами – 44 обрезка общей длиной 62 метра. После злоумышленники сдали украденное в пункт приема. На данный момента оба подозреваемых задержаны.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч. На данный момент уже возбуждено уголовное дело.

Гатчинский район кража рельсы


 

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