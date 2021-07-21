В Гатчинском районе украли 4 тонны рельсов с дефектами

В совершении преступления подозревают двух мужчин.

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту кражи железнодорожных рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел в Гатчинском районе. Там мужчины вынесли из склада почти четыре тонны рельсов с дефектами – 44 обрезка общей длиной 62 метра. После злоумышленники сдали украденное в пункт приема. На данный момента оба подозреваемых задержаны.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч. На данный момент уже возбуждено уголовное дело.