В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте

Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, удивило США и Евросоюз. Фото: pexels.com

Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, удивило США и Евросоюз. Фото: pexels.com

Немецкая газета напечатала статью главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхарда Крумма, в которой он рассказал о разрушенной Россией мечте Европы.

Так, глава высказался, что Евросоз надеялся, что Россия столкнется с сильными трудностями в связи с санкциями, после чего пойдет на встречу Европе. Это не этого не случилось и скорее всего теперь и не случится. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung

Мечта о том, что Россия из-за санкций пойдет на встречу Европе и США, уже не исполнится, уверен Крумм. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, удивило США и Евросоюз. Оно привело в тупик, никто не знает, что делать дальше, признался Крумм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Европе – погодная катастрофа, страна за страной буквально уходит под воду.