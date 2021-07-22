В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте

В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте
Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, удивило США и  Евросоюз. Фото: pexels.com

Немецкая газета напечатала статью главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхарда Крумма, в которой он рассказал о разрушенной Россией мечте Европы.

Так, глава высказался, что Евросоз надеялся, что Россия столкнется с сильными трудностями в связи с санкциями, после чего пойдет на встречу Европе. Это не этого не случилось и скорее всего теперь и не случится. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung

Мечта о том, что Россия из-за санкций пойдет на встречу Европе и США, уже не исполнится, уверен Крумм. Внутреннее развитие России, а также и развитие ее внешней политики, удивило США и Евросоюз. Оно привело в тупик, никто не знает, что делать дальше, признался Крумм.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Европе – погодная катастрофа, страна за страной буквально уходит под воду.

ес мечта Россия санкции США


 

Новости партнеров
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Новые правила МВД привлекут в Петербург еще больше мигрантов
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Петербуржцам показали монолитные проемы станции «Горный институт»
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Сахалине выявили загрязнение воздуха из-за пожаров в Якутии
В Германии рассказали о разрушенной Россией европейской мечте
Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась до 28 градусов
Союз потребителей России предложил разрешить выбирать объем порции
Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их
При переезде в другой регион россиянам могут начать платить
Дуров рассказал, что догадывался о слежке за его телефоном
Путин пока не ответил на письмо мальчика из Австрии