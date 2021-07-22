Роскачество выявило небезопасное женское белье

Роскачество выявило небезопасное женское белье
Содержание стирола (токсичное вещество) в трусах одной китайской торговой марки оказалось почти в 10 раз выше нормы. Фото: pexels.com
Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 отечественных и иностранных брендов, половина товаров не безопасна. К таким выводам пришла организация. Большинство нарушителей — иностранного производства. Это Китай, Вьетнам и Шри-Ланка.
Также состав ткани в некоторых случаях не соответствовал написанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту. Содержание стирола (токсичное вещество) в трусах одной китайской торговой марки оказалось почти в 10 раз выше нормы. Низкую гигроскопичность почти всё белье из перечисленных стран. В том числе этот недостаток выявили у одного белорусского и одного отечественного бренда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Агата Муцениеце в компании подруги исполнила эротический танец, оголив живот и показав нижнее белье.
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