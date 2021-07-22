Роскачество выявило небезопасное женское белье

Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 отечественных и иностранных брендов, половина товаров не безопасна. К таким выводам пришла организация. Большинство нарушителей — иностранного производства. Это Китай, Вьетнам и Шри-Ланка.

Также состав ткани в некоторых случаях не соответствовал написанному на этикетке, а окраска белья оказалась неустойчивой к стирке и поту. Содержание стирола (токсичное вещество) в трусах одной китайской торговой марки оказалось почти в 10 раз выше нормы. Низкую гигроскопичность почти всё белье из перечисленных стран. В том числе этот недостаток выявили у одного белорусского и одного отечественного бренда. Об этом сообщает РИА «Новости».