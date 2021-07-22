В Петербурге никак не установят «быстровозводимый» шатер

В Петербурге никак не установят &#171;быстровозводимый&#187; шатер
Вакцинацию от коронавируса хотят проводить в шатрах. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Северной столице есть некоторые проблемы с установкой шатра для вакцинации.

В течение недели не выходит развернуть «быстровозводимый» шатер, сообщает «Фонтанка».

В городе на Неве не могут начать делать прививки от COVID-19 в шатре в связи с тем, что его открытие приостановлено поставщиком, который уже семь дней не может собрать быстровозводимое сооружение.

19 июля выяснилось, что для покупки шатров в Петербурге были привлечены спонсоры. Первый должен был быть установлен 15-16 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, однако его там все еще нет.

Сначала поставщиком был привезен пол, потом купол, но купол оказался не тот.

Собрать шатер должны в четверг, 22 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Цирке на Фонтанке рассказали о графике работы пункта вакцинации.

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