В Петербурге никак не установят «быстровозводимый» шатер

В Северной столице есть некоторые проблемы с установкой шатра для вакцинации.
В течение недели не выходит развернуть «быстровозводимый» шатер, сообщает «Фонтанка».
В городе на Неве не могут начать делать прививки от COVID-19 в шатре в связи с тем, что его открытие приостановлено поставщиком, который уже семь дней не может собрать быстровозводимое сооружение.
19 июля выяснилось, что для покупки шатров в Петербурге были привлечены спонсоры. Первый должен был быть установлен 15-16 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, однако его там все еще нет.
Сначала поставщиком был привезен пол, потом купол, но купол оказался не тот.
Собрать шатер должны в четверг, 22 июля.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Цирке на Фонтанке рассказали о графике работы пункта вакцинации.