В Цирке на Фонтанке рассказали о графике работы пункта вакцинации

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Прививку в цирке делают только по предварительной записи.

Цирк на Фонтанке опубликовал график работы пункта вакцинации от коронавируса на ближайшую неделю. Он появился в Instagram-аккаунте учреждения.

Сделать прививку в цирке можно 13 июля с 11:00 до 13:00, 14 июля с 10:00 до 12:00 и 15 июля с 12:00 до 14:00. Отмечается, что людей принимают только по предварительной записи. Чтобы записаться, нужно позвонить по телефону +7(812)570-53-90. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинирующимся в цирке на Фонтанке обещают билет на представление.