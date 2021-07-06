Вакцинирующимся в цирке на Фонтанке обещают билет на представление

Вакцинирующимся в цирке на Фонтанке обещают билет на представление
Тем, кто вакцинируется в цирке обещают бесплатный билет на представление. Фото: Baltphoto_Михаил_Киреев

В Петербурге в Адмиралтейском районе города развернули еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает 78.ru, прививать начнут прямо в здании Петербургского государственного цирка на Фонтанке.

Отмечается, что прививочная кампания пробудет здесь вплоть до 1 сентября.

Интересно, что каждый, кто пройдет вакцинацию в цирке получает сертификат. Его впоследствии возможно поменять в кассе на билет на цирковое представление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге констатировали рост числа вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. На этом фоне зафиксировали и более печальную статистику. Так город на Неве бьет рекорды по смертности и случаям пневмонии.

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