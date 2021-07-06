Вакцинирующимся в цирке на Фонтанке обещают билет на представление

В Петербурге в Адмиралтейском районе города развернули еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает 78.ru, прививать начнут прямо в здании Петербургского государственного цирка на Фонтанке.
Отмечается, что прививочная кампания пробудет здесь вплоть до 1 сентября.
Интересно, что каждый, кто пройдет вакцинацию в цирке получает сертификат. Его впоследствии возможно поменять в кассе на билет на цирковое представление.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге констатировали рост числа вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. На этом фоне зафиксировали и более печальную статистику. Так город на Неве бьет рекорды по смертности и случаям пневмонии.