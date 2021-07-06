На фоне роста темпа вакцинации: Петербург бьет рекорды по смертям и пневмониям

В Петербурге констатировали рост числа вакцинированных против новой коронавирусной инфекции. На этом фоне зафиксировали и более печальную статистику – город бьет рекорды по смертности и случаям пневмонии.

Петербург приближается к показателю в миллион вакцинированных. По словам губернатора Александра Беглова, в городе наблюдается стабильный рост числа тех, кто уже сделал прививку. Он уточнил, что в сутки от коронавируса прививаются почти 20 тысяч человек.

Есть и более печальная статистика. Количество умерших за год выросло на 30%. Так, в Северной столице с января по апрель 2021 года скончались более 27 тысяч человек. При этом только в апреле 2021 года умерли 5,8 тысяч человек, что на 11,5% больше, чем в начале пандемии коронавируса в прошлом году.

Огромных значений достигло и количество выявляемых пневмоний. В Сортировочном коронавирусном центре Медицинского института имени Березина сообщили, что за прошлую неделю из 3,4 тысяч людей пневмонию обнаружили у 2,4 тысяч человек. Только 60 из них прошли два этапа вакцинации, еще 16 – первый этап.

На фоне ростов темпов вакцинации в городе потребовалось пополнить запасы препаратов. В Петербург поступило 49,2 тысячи доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). В общей сложности, с начала кампании по иммунизации населения против COVID-19, которая стартовала 18 января 2021 года, в Северную столицу завезли 1 128 532 дозы «Гам-КОВИД-Вак».

Пока привитых горожан и тех, кто уже переболел коронавирусом, просят сдать плазму. С такой просьбой к петербуржцам обратилась городская станция переливания крови.