Вакцинированных петербуржцев просят сдать плазму

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Кровь, насыщенная антителами к коронавирусу, может спасти тех, у кого они не выработались. Фото: pixabay.com

Также кровь могут сдать люди, переболевшие коронавирусом.

Петербургская городская станция переливания крови обратилась к горожанам с просьбой сдать плазму. Известно, что в первую очередь нужны вакцинированные люди, а также те, кто переболел коронавирусом. Об этом рассказала главврач Татьяна Засухина во время прямого эфира во «Вконтакте».

Эксперт отметила, что сейчас в городе достаточно запасов крови, но в последнее время увеличилось количество зараженных, так что плазмы никогда не бывает много. Те, кто переболел коронавирусом, могут рассчитывать пять тысяч рублей.

Доноры должны записаться на первичную консультацию, чтобы врачи выяснили, подходит ли кровь для сдачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Всемирный день донора крови петербуржцы сдали 121 литр.