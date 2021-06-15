Всемирный день донора крови: петербуржцы сдали 121 литр

Всемирный день донора крови: петербуржцы сдали 121 литр
В Петербурге доноры сдали 121 литр крови. Фото: https://pixabay.com/

Ежегодно 14 июня проводится Всемирный день донора крови. В связи с этим горожане Петербурга сдавали кровь.

Пресс-служба губернатора Северной столицы сообщает, что во время акции Фонда доноров в больницах Петербурга пополнились запасы крови на 121 литр. Так, 10 отделений переливания крови получили помощь от 269 петербуржцев.

Градоначальник города на Неве Александр Беглов напомнил, как благородны поступки доноров, ведь кровь сегодня очень необходима в больницах. Кроме того, по словам губернатора, летом всегда наблюдается снижение донорской активности.

Также Беглов заявил, что город всегда будет оказывать поддержку подобным акциям, связанным с донорством. Например, следующая состоится уже в августе.

Отмечается, что в 2021 году 1698 доноров сдали 764 литра крови. Таким образом было спасено 5094 жизни петербуржца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области почетные доноры получат льготные проездные.

Александр Беглов донорство кровь новости СПб


 

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