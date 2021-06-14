В Ленобласти почетные доноры получат льготные проездные

В Ленобласти почетные доноры получат льготные проездные
Доноры сдают кровь. Фото: gov.spb.ru

Жители Ленобласти, обладающие знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», получат льготный проездной билет.

Право на льготный проезд в областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Единый социальный проездной билет (ЕСПБ) стоит 433 рубля в месяц. Приобрести его смогут доноры, доход которых не превышает среднего по региону.

Для получения проездного донорам нужно обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сохранилось активное донорство — горожане регулярно сдавали кровь, чтобы, возможно, спасти чью-то жизнь.

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