Более 450 петербуржцев в 2020 году стали почетными донорами

Потребность в донорах в Петербурге есть всегда. Вот и сейчас доноров всех групп крови ждут с понедельника по пятницу без записи с 9 до 13 часов в Городской станции переливания крови. Фото: пресс-служба СПб ГКУЗ "ГСПК"

Потребность в донорах в Петербурге есть всегда. Вот и сейчас доноров всех групп крови ждут с понедельника по пятницу без записи с 9 до 13 часов в Городской станции переливания крови. Фото: пресс-служба СПб ГКУЗ "ГСПК"

В Северной столице в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сохранилось активное донорство — горожане регулярно сдавали кровь, чтобы, возможно, спасти чью-то жизнь.

По итогам прошлого года нагрудный знак «Почетный донор Санкт-Петребурга» получили 457 человек, как рассказала главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина в среду, 3 февраля. При этом годом ранее данный показатель составлял 440 человек. Похоже, людей не испугала эпидемия COVID, а наоборот, побудила активнее помогать другим.

Значок почетного донора вручают тем, кто сдавал кровь от 20 до 40 раз. Льготы, однако, для обладателей награды не предусматриваются. Стать донором может каждый человек старше 18 лет, подробные требования к сдачи крови можно найти на сайте Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодежь Северной столицы за полгода сдала 1,5 тысячи литров крови для донорства.