Молодые жители Петербурга за полгода сдали 1,5 тысячи литров крови для донорства

В Северной столице подвели итоги ежегодного проекта «Городской молодежный день донора», проводимого при поддержке Комитета по молодежной политике.
День донора среди молодежи проводится в Петербурге с 2013 года. Дважды в год студенты и молодые сотрудники городских организаций становятся частью донорского движения. Как рассказал губернатор Александр Беглов, за 8 лет существования участниками проекта стали почти 14 тысяч молодых жителей Северной столицы. В общей сложности, они сдали примерно 6 тысяч литров крови, что равняется 17 тысячам спасенных жизней.
Несмотря на пандемию COVID-19 в этом году пожертвовали кровь 3 311 доноров, которые смогли помочь более чем девяти тысячам пациентов.
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