Обнаружен неочевидный симптом рака крови

На лейкемию могут указывать небольшие синяки на коже. Фото: pixabay.com

На лейкемию могут указывать небольшие синяки на коже. Фото: pixabay.com

На рак крови может указывать целый ряд симптомов, многие из которых неочевидны.

Одним из таких признаков ученые назвали «ночную потливость», а именно чрезмерное потоотделение и чувство жара по ночам, сообщает Еxpress со ссылкой на данные организации Leukemia Care.

Также к таким признакам относят слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и учащенное сердцебиение.

На лейкемию могут указывать небольшие синяки на коже и кровотечение из носа, а также начать кровоточить десны.

При этом люди от 65 лет и старше чаще испытывают потерю веса или увеличение лимфатических узлов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инновационный метод диагностики позволяет выявить тринадцать видов онкологического заболевания, используя лишь каплю крови. Важным преимуществом нового исследования является тот факт, что распознать рак с помощью такого анализа можно на ранней стадии.