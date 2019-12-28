В Японии ученые разработали способ распознавания рака по капле крови

Инновационный метод диагностики позволяет выявить тринадцать видов онкологического заболевания, используя лишь каплю крови.
Важным преимуществом нового исследования является тот факт, что распознать рак с помощью такого анализа можно на ранней стадии. Японские исследователи планируют проводить тест с помощью чипа. Согласно первым результатам экспериментов, точность метода составляет 99%.
Планируется, что более серьезные испытания перспективной разработки японцев начнутся уже в следующем году. Процедура, по предварительной информации, будет занимать около двух часов, а её стоимость составит 185 долларов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из петербургского ЛЭТИ занимаются созданием робота, который будет ассистировать хирургам при интраоперационном облучении злокачественных опухолей. Это значительно повысит эффективность процедуры.