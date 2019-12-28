В борьбе с раковыми опухолями петербургским медикам будут ассистировать роботы

В борьбе с раковыми опухолями петербургским медикам будут ассистировать роботы
Ученые планируют, что в течение десяти месяцев удастся получить первый образец робота. Фото: pixabay.com

Механизм, над разработкой которого работают ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), будет облучать злокачественные опухоли.

Согласно информации, озвученной пресс-службой образовательного учреждения, инновационная разработка должна в разы упростить и улучшить эффективность интраоперационной лучевой терапии. На данный момент во время облучения рентгеновская трубка должна находиться в руках у врача в течение всей процедуры.

Изобретенный робот будет самостоятельно выполнять эту операцию с помощью системы навигации. В таком случае хирурги получат возможность не только облучать, но и удалять саму опухоль непосредственно во время процедуры, а также проводить терапию близлежащих тканей. Это поможет избежать образования метастазов и укрепит здоровые клетки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о причинах, по которым раковые опухоли могут быть невосприимчивы к химиотерапии.

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