Стало известно, почему раковые опухоли не поддаются лечению

Ученые выяснили, почему раковые опухоли невосприимчивы к химиотерапии.

Ученые выяснили, что многие формы рака со временем могут выработать механизмы для блокирования ферроптоза — процесса, при котором клетки гибнут из-за окисления липидов в составе мембраны, сообщает MedicalXpress.

Ученые выявили новое соединение, блокирующее ферроптоз, — молекулу FSP1, которая спасает раковые клетки от окисления. Функционирование этой молекулы обеспечивает фермент N-миристоилтрансфераза (NMT).

Таким образом, для лечения сложных форм рака необходим препарат, подавляющий действие NMT.

Ранее лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал заявил, что предотвратить возникновение рака не представляется возможным по той причине, что кислород и вода являются неотъемлемыми составляющими жизнедеятельности организма. При этом Томас Линдал добавил, что можно лишь создать лекарства, которые будут способствовать более эффективному и безопасному уничтожению злокачественных опухолей. Кроме того, биохимик Арье Варшель также заявил, что ученые смогут научиться контролировать рак, но вот избавиться от него раз и навсегда – никогда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фастфуд может стать причиной развития раковых опухолей.